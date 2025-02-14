Zelenskiy: Çernobil'e Dronla Saldırı - Son Dakika
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Zelenskiy: Çernobil'e Dronla Saldırı

Ukrayna, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne düzenlediği dron saldırısını duyurdu.

14.02.2025 11:19
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın dronla Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernobil Nükleeer Santraline dronla saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dronla Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü duyurdu. saldırının dün gece gerçekleştirildiğini kaydeden Zelenskiy, "Burası, Ukrayna'nın diğer Avrupa ve dünya ülkeleriyle birlikte, ABD ile birlikte inşa ettiği bir yapıdır. Dünyada bu tür yerlere saldırabilecek, nükleer santrallerin topraklarını işgal edebilecek ve sonuçları umursamadan savaşmalarına devam edebilecek tek devlet bugün Rusya'dır. ve bu, tüm dünya için terörist bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Yangın söndürüldü"

Çernobil'deki yapının dron saldırısı sonucu hasar gördüğünü kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Yangın söndürüldü. Radyasyon seviyesi yükselmedi ve sürekli olarak takip ediliyor. İlk değerlendirmelere göre, barınağın hasarları önemli" dedi.

"Bu saldırılar Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmıyor olduğunu gösteriyor"

Rusya'nın her gece Ukrayna altyapısına ve şehirlere bu tür saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya, ordusunu artırmaya devam ediyor. Rusya, insanlık karşıtı devlet söylemini değiştirmiyor. Bu da, Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmıyor olduğunu gösteriyor. Dünyayı hala kandırmaya devam etmeye hazırlanıyor. Bu yüzden, hayatı değerli bulan herkesin baskısı gerekiyor. Rusya, yaptığı şeylerin sorumluluğunu taşımak zorunda" açıklamasını yaptı. - KİEV

Kaynak: İHA

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