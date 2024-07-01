Zeytinburnu'nda Çanta İmalathanesinde Yangın Çıktı

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Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın bodrum ve eksi 1'inci katında yer alan çanta imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Rüstem Balkan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum ve eksi 1'inci katında bulunan çanta imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yangının çevresine emniyet şeridi çekerek güvenliği sağladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol atına alındı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

"Dumanların yükseldiğini gördük"

Yangını gören Fahrettin Çelik, "Biz motosiklet ile başka yere gidecektik o sırada dumanların yükseldiğini gördük. Hemen 112'ye haber verdik. İtfaiyeler arkamızdan geldi. Onlar için yolu açmaya çalıştık, yardımcı olmaya çalıştık. Burası bir çanta imalathanesi. Dakikalar geçmesine rağmen yangın devam ediyor, 40 dakika kadar oldu. Ölü ve yaralı yok" dedi. - İSTANBUL