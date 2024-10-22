Zeytinburnu'ndaki Yangın Yeniden Başladı

3.Sayfa

İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin depo kısmında çıkan ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, tekrar alevlendi. Söndürme çalışmaları devam ederken, yangın dronla havadan görüntülendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar iş merkezini boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan ya da ölen kimse olmazken, iş merkezinde maddi hasar meydana geldi.

Kontrol altına alınan yangın tekrar başladı. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İtfaiyenin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Yangın havadan dronla görüntülendi. - İSTANBUL