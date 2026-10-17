Zonguldak Ereğli'de eski kız arkadaşının evine ateş açan belediye çalışanı tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak Ereğli'de eski kız arkadaşının evine ateş açan belediye çalışanı tutuklandı

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Zonguldak Ereğli\'de eski kız arkadaşının evine ateş açan belediye çalışanı tutuklandı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının evine silahla ateş açtığı iddia edilen belediye çalışanı tutuklandı. Şüphelinin beylik tabancasını dereye attığı öne sürülürken dalgıç polisler silahı aramaya başladı; olayda yaralanan olmadı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının evine silahla ateş açtığı iddia edilen belediye çalışanı tutuklandı. Şüphelinin olayın ardından kullandığı beylik tabancasını dereye attığı öne sürülürken, dalgıç polisler bölgede silah arama çalışması başlattı.

Olay, Karga Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan A.O.U., eski kız arkadaşının ikametine giderek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu evin camları kırılırken, olayda yaralanan olmadı. Olayın ardından şüphelinin beylik tabancasını Karga Mahallesi'ndeki dereye attığı iddia edildi. Bunun üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından derede silahı bulmak amacıyla arama çalışması başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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