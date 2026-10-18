Zonguldak Ereğli'de şiddetli rüzgar KYK kız yurdu çatısını söktü, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Zonguldak Ereğli'de şiddetli rüzgar KYK kız yurdu çatısını söktü, yaralanan olmadı

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Zonguldak Ereğli\'de şiddetli rüzgar KYK kız yurdu çatısını söktü, yaralanan olmadı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle Çavdarlı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı yerinden söküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti; ölen ya da yaralanan olmadı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle Çavdarlı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı yerinden söküldü.

Olay, ilçede etkisini artıran fırtına sırasında meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yurdun çatısının bir bölümü yerinden koparken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak Ereğli'de şiddetli rüzgar KYK kız yurdu çatısını söktü, yaralanan olmadı - Son Dakika
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