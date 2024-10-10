Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesinde çakar denetimi yaptı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesinde otomobil sürücülerine uygulama yaptı. Uygulamada ehliyet, sigorta dışında özellikle çakar denetimi yaptı. Denetimlerin gün boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Çakar Denetimi - Son Dakika
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