Zonguldak\'ta Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde elektrik direğinden kopan tellerinden çıkan kıvılcımlarla başlayan alevler, bölgede kuru otları tutuşmasıyla aracın yanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay sabah saatlerinde başlayan Alaplı Yeni Siteler Mahallesi Ulu Camii mevkiinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı telin yere düşmesiyle kuru otlar alev aldı, ardından park halinde tutuşan otlarda A.G.'ye ait aracı sardı.

Olay kısa sürede çevrede bulunan vatandaşlar tarafından fark edilerek, araç tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı. Bölgede ekipler tarafından elektrik enerjisi kesildi ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kopan elektrik telleri ise elektrik dağıtım şirketi görevlilerince yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK