Zonguldak\'ta İntihar Girişimi

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişi, eline aldığı silahla boşandığı eşi eşinin gelmesini isteyerek intihara kalkıştı. Eski koca, bir el ateş edince çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Polisin ve eski eşinin ikna ettiği adam hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Ağalar Mahallesi'nde Fazilet Sitesi'ndeki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda 41 yaşındaki A.A., boşandığı eşiyle barışmak istediğini söyleyerek evinde bulunan tüfeği çenesine dayadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen A.A., boşandığı eşinin olay yerine gelmesini istedi. Polisin ulaştığı eski eş, çelik yelek giydirilerek A.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Eski eşinin "Beni seviyorsan silahı polise vereceksin" dediği sırada A.A. bir el ateş edince çevredekiler korku dol anlar yaşadı. A.A.'nın eski eşi ikna çabaları sırasında baygınlık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti. Korku dolu anların yaşandığı gecede 1 buçuk saat süren ikna çabaları başarıyla sonuçlandı.

A.A., boşandığı eşiyle birlikte ambulansa bindirilerek Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, ekiplerden bilgi aldı. - ZONGULDAK