Zonguldak\'ta midibüs devrildi: 9 yaralı

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Zonguldak'ta yolcu midibüsü devrildi: 9 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak- Bartın seferini yapan yolcu midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 9 yolcu yaralandı.

Kaza Zonguldak- Ereğli karayolu 34. kilometrede meydana geldi. Abdullah Y. idaresindeki 74 BJ 888 plakalı Bartın- Karadeniz Ereğli seferini yapan midibüs, Soğanlı rampası mevkisinde devrildi. Havanın yağışlı olması nedeniyle yaşanan kazada araçta bulunan 9 yolcu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ile Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürü Hasan Ünlü olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.