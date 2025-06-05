Zonguldak'ta minibüs kazası: 13 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta minibüs kazası: 13 yaralı

Zonguldak\'ta minibüs kazası: 13 yaralı
05.06.2025 14:20
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Freni patladığı iddia edilen minibüs, duvara çarptı; 13 yolcu hafif yaralandı.

Zonguldak'ta freni patladığı iddia edilen yolcu minibüsü duvara çarptı. Kazada minibüste bulunan 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Merkez ilçe Çınartepe Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. U.E. (61) idaresindeki 67 M 0059 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 13 yolcu çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri oydra trafik güvenliğini sağlarken, kazaya karışan yolcu minibüsü çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta minibüs kazası: 13 yaralı - Son Dakika

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