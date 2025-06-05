Zonguldak\'ta Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tolga B. idaresindeki 67 AFF 358 plakalı motosiklet, rampa indiği sırada yolda bulunan mıcır nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.