Zonguldak\'ta OSB İçinde Orman Yangını

Zonguldak'ın Kdz Ereğli' de yer alan OSB içinde bulunan ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangının OSB Sanayi işçileri tarafından fark edilmesi üzerine Orman bölge müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve Jandarma ekibi de sevk edildi.

Yangına İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yanan çam ağaçlarını söndürmek için seferber oldu. OSB içerisinde çıkan orman yangını yürekleri ağza getirdi. Saat 13.00 sıralarında Ereğli OSB içinde yer alan mera ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangının sanayi çalışanları tarafından fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yanan mera içinde otluk ve Çamlık olması üzerine alevlerin Fabrikalar kısa sürede yayılabileceğini düşünen ekipler zamanla yarıştı. Çok sayıda Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler ile Orman Şefliğine bağlı arazözler ile dört koldan alevleri kontrol altına alırken yaklaşık iki saat soğutma çalışması yaptı.

Yaklaşık 10 dönüm alanın küle döndüğü yangında söndürme ekipleri alevlerle mücadele ederken, çevre fabrikalarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile onlarca işçiler tarafından yangına müdahale edildiği görüldü. Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, yangında bir hektar mera ve ormanlık alanın yandığı öğrenildi. - ZONGULDAK