Zonguldak'ta Pelet Sobası Yangını - Son Dakika
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Zonguldak'ta Pelet Sobası Yangını

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evde pelet sobasından çıkan yangın, çatıda ufak çaplı hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralı veya can kaybı olmadı.

07.02.2025 00:33
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Zonguldak'ta pelet sobası yangın çıkardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen yangında pelet sobasından çıkan alevler baca kenarında bulunan izolasyonları tutuşturunca çatı katında ufak çaplı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde ilçenin Çay Mahallesi'nde bulunan Yeni Cami'nin karşısındaki C.T.'ye ait 4 katlı evin çatı katında meydana geldi. Evde yakılan ve pelet sobasından çıktığı tahmin edilen yangın evin bacasında bulunan izolasyonları tutuşturunca yangın evin çatı katına sıçradı. Alevlerin büyümesinin ardından ev sahibi durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Ayrıca olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etmesinin ardından çatıda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü ve sonrasında soğutma çalışması başlatıldı.

Olayda yaralı ve can kaybı olmazken, çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Çaycuma, Çay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Pelet Sobası Yangını - Son Dakika

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