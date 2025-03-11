Zonguldak\'ta Trafik Denetimleri Sürüyor

Zonguldak'ta trafik ekipleri araç sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Fevzipaşa Caddesi'nde trafik denetimi gerçekleştirdi. Motosiklet, taksi, minibüs, ticari eşya ve yük taşıyan araçlar kontrol edildi, sürücülerin belgelerinin eksiksiz olup olmadığı denetlendi. Kontrol noktasında durdurulan sürücü Celal Kızılsu, "Devamlı kontrol olursa daha iyi olur. Ehliyet, ruhsat gibi evraklarımıza bakıyorlar. Benim evraklarımda bir eksiklik yok" dedi. Gün boyu devam edecek uygulamada, trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. - ZONGULDAK