Zonguldak\'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Alaplı'dan Ereğli istikametine seyreden Emre S. yönetimindeki 67 SE 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan araç, ardından takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan sürücü ve beraberindeki 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK