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Zonguldak'ta yaşlı adam yanmış halde ölü bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta yaşlı adam yanmış halde ölü bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çayköy'de tek başına yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Akgül, evinde yanmış halde ölü bulundu. Akgül'ün ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.

Zonguldak\'ta yaşlı adam yanmış halde ölü bulundu
24.12.2023 - 12:21,  Güncelleme: 12:21
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çayköy'de günlerdir haber alınamayan yaşlı adam, tek başına yaşadığı evinde yanmış halde ölü bulundu.

Olay, Alaplı'ya bağlı Çayköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Akgül'den 3 gün boyunca haber alamayan ailesi tarafından köydeki akrabalarına haber verildi. Akrabaları evin içine girince, Akgül'ü salonda bedeninin yarısını yanmış halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yanmış yaşlı adamın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Hüseyin Akgül'ün ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan, Akgül'ün yatağının yanında elektrikli ocağı olduğu tespit edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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