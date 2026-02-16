Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
16.02.2026 20:06  Güncelleme: 20:14
Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Haber Videosu

Zonguldak'taki maden ocağında yaşanan göçükten acı haber geldi. 1 işçi yaralı olarak kurtarılırken, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.

Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükte, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

GÖÇÜKTEN 1 İŞÇİ YARALI ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Gelik Beldesinde Dağbaca mevkiinde bulunan Hüseyin Bektaş'a ait maden ocağında yaşanan göçüğün ardından başlatılan kurtarma operasyonunda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri ve jandarma ekipleri adeta zamanla yarıştı. Yer altındaki zorlu şartlara rağmen madenci İsmet Kabuk'un bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, talihsiz işçiyi sağ olarak yeryüzüne çıkarmayı başardı.

Sağ salim gün ışığına çıkarılan İsmet Kabuk, ocak önünde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk muayenesinin ardından genel sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Kabuk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İlk işçinin kurtarılması umutları artırırken, kahreden haberler geldi. Göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret'in (60) cansız bedenlerine ulaşıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Gürlek, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı.

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Suphi3423 Suphi3423:
    Allah rahmet etsin Allah ailelerine sabır ihsan etsin inşallah 3 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    allah rahmet eylesin ailesinin başi sağ olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
