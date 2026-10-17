Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Seyhan'da prefabrik evin çatısı söküldü - Son Dakika
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Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Seyhan'da prefabrik evin çatısı söküldü

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Adana\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Seyhan\'da prefabrik evin çatısı söküldü
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Adana'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar kentte hasara yol açtı. Seyhan Kiremithane'de prefabrik evin çatısı söküldü, bir binanın güneş enerjisi sistemi koptu; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Adana'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kentte hasara yol açtı. Rüzgarın etkisiyle bir prefabrik evin çatısı yerinden sökülürken, bir güneş enerjisi sistemi de yerinden koptu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ana caddede su taşkınları yaşanırken mahallelerde de rögarların dolması sonucu su baskınları meydana geldi.

Kent genelinde etkili olan sağanak yağışa şiddetli rüzgar da eşlik etti. Rüzgar nedeniyle merkez Seyhan ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde bulunan bir prefabrik evin çatısı yerinden söküldü. Aynı mahallede bir binanın güneş enerjisi sistemi de rüzgarın etkisiyle yerinden koparak hasar gördü.

Aniden bastıran sağanak yağışın ardından kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yağış ve rüzgar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İHA
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