Adana'da sağanakta alt geçitte suya gömülen otomobildeki sürücü ve 2 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da sağanakta alt geçitte suya gömülen otomobildeki sürücü ve 2 çocuk kurtarıldı

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Adana\'da sağanakta alt geçitte suya gömülen otomobildeki sürücü ve 2 çocuk kurtarıldı
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Adana'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanakta alt geçitte suya gömülen otomobildeki sürücü ve 2 çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşlar, rögarları kendi imkanlarıyla temizlerken altyapının yetersiz olduğunu söyleyerek belediyeye tepki gösterdi.

Adana'da sağanak yağmurda sokaklar göle dönerken alt geçitten geçmeye çalışan bir otomobil ise suya gömüldü. Vatandaşlar, altyapıların yetersiz olduğunu söyleyerek belediyeye tepki gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ana caddede su taşkınları yaşanırken mahallelerde de rögarların dolması sonucu su baskınları meydana geldi.

Otomobil suya gömüldü

Merkez Cami'nin yanındaki alt geçide otomobiliyle girmeye çalışan İsmail Yalçın'ın otomobili de suya gömüldü. Yalçın'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, alt geçide girilmemesi için güvenlik önlemi alırken otomobil ise iş makinesinin yardımıyla gömüldüğü sudan çıkartıldı. İsmail Yalçın ve 2 çocuğu ise itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Gazetecilere konuşan İsmail Yalçın, "Buraya girerken herhangi bir uyarı levhası yoktu. Ben çocuklarımla birlikte kullandım burayı ve otomobilimiz suya gömüldü. Aracımda ciddi bir zarar oluştu, yasal işlemleri de başlatacağım" dedi.

Ayrıca kent genelinde birçok mahallede taşan rögarları ise vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi. Kent genelinde sağanak, gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini göstermeye devam edecek.

Kaynak: İHA
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