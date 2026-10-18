Ağrı Patnos'ta üreticiler 450 dönümlük arazide 1.500 ton patates bekliyor - Son Dakika
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Ağrı Patnos'ta üreticiler 450 dönümlük arazide 1.500 ton patates bekliyor

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Ağrı Patnos\'ta üreticiler 450 dönümlük arazide 1.500 ton patates bekliyor
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde Adnan Yanar ve Fecri Yanar'ın 450 dönümlük arazisinde patates hasadı sürüyor. Yaklaşık 1.500 ton ürün beklenirken, Bitlis'ten gelen işçilerin de katıldığı hasatta patatesler cips ve dondurulmuş ürün için fabrikalara gönderiliyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde patates hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Üreticiler Adnan Yanar ve Fecri Yanar'ın 450 dönümlük arazide gerçekleştirdiği üretimde, bu yıl yaklaşık bin 500 ton patates elde edilmesi bekleniyor. Topraktan çıkarılan patatesler, cips üretimi ve dondurulmuş ürünlerin hazırlanması amacıyla fabrikalara gönderiliyor.

Bitlis'ten gelen tarım işçilerinin katılımıyla yürütülen hasatta, tarlalarda yoğun bir mesai yaşanıyor. İşçiler tarafından topraktan çıkarılan patatesler toplanarak sevkiyata hazırlanıyor.

450 Dönümlük Arazide Patates Üretimi

Patnos'ta tarımsal üretim yapan Adnan Yanar ve Fecri Yanar, 450 dönümlük arazi üzerinde yetiştirdikleri patateslerin hasadını sürdürüyor. Üreticiler, bu yılın verimli geçtiğini belirterek sezon sonunda yaklaşık 1.500 ton ürün elde etmeyi beklediklerini ifade ediyor.

Hasat döneminde Bitlis'ten gelen tarım işçilerinin de emeğiyle sürdürülen çalışmalar, tarımsal üretimin farklı bölgelerden gelen iş gücüyle nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.

Patnos'tan Gıda Sanayisine Uzanan Üretim

Tarlalardan çıkarılan patatesler yalnızca sofralık tüketim için değil, gıda sanayisinde değerlendirilmek üzere de üretim zincirine katılıyor. Üreticilerden edinilen bilgiye göre ürünler, cips üretiminde kullanılmak ve dondurulmuş ürünlerin hazırlanması amacıyla fabrikalara gönderiliyor.

Patnos'ta yetiştirilen patateslerin sanayi üretiminde değerlendirilmesi, ilçedeki tarımsal faaliyetlerin farklı alanlarla bağlantısını da gösteriyor. Hasadın tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 1.500 ton ürünün üretim zincirine kazandırılması hedefleniyor.

450 dönümlük arazide devam eden hasat, Patnos'ta çiftçilerin emeğini ve tarımsal üretimin bölge açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelBitlisPatnosÇevreAğrıSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Patnos'ta üreticiler 450 dönümlük arazide 1.500 ton patates bekliyor - Son Dakika
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