Aydın Kuşadası'nda gece sağanağı yolları göle çevirdi, belediye ekipleri çalıştı - Son Dakika
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Aydın Kuşadası'nda gece sağanağı yolları göle çevirdi, belediye ekipleri çalıştı

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Aydın Kuşadası\'nda gece sağanağı yolları göle çevirdi, belediye ekipleri çalıştı
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Meteoroloji uyarılarının ardından Aydın Kuşadası'nda gece etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Kuşadası Ticaret Odası önünde biriken sular yolu göle çevirdi; belediye ekipleri çalıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir yaptığı fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarılarının ardından, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Saat 02.30 sıralarında etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Kuşadası'nda gece yarısından sonra etkisini artıran sağanak ve fırtına, kent genelinde su baskını riskini beraberinde getirdi. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda rögarların taştığı görüldü.

Yağışın etkili olduğu bölgeler arasında Süleyman Demirel Bulvarı ve Kuşadası Çevre Yolu da yer aldı. Özellikle Kuşadası Ticaret Odası önünde biriken sular, yolu adeta göle çevirdi. Yağışın gece saatlerinde etkili olması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanmazken, yollarda oluşan su birikintileri ulaşım açısından risk oluşturdu. Belediye ekipleri ise olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
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