Bartın\'da turuncu kodlu sağanak sonrası dalgalar İnkumu sahilini atıklarla doldurdu

Bartın'da turuncu kodlu sağanak sonrası dalgalar İnkumu sahilini atıklarla doldurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da turuncu kod uyarısı verilen şiddetli sağanak sonrası İnkumu sahilinde yükselen dalgalar kıyıya atık taşıdı. Sahil şeridi çöple dolarken çocuk oyun alanı zarar gördü, puf koltuklar denize sürüklendi; can veya mal kaybı yaşanmadı.
Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası önemli turizm merkezlerinden İnkumu sahilinde dev dalgalar etkili oldu. Dalgaların kıyıya vurmasıyla sahil şeridi çöplerle doldu.
Turuncu kod uyarısı verilen Bartın'da şiddetli yağış etkili oluyor. İl genelinde yaşanan su baskınları çatı hasarları dışında dalga boyunun yükselmesi sonucu sahil kenarında da çöplük manzarası ortaya çıktı. İnkumu'nda yüksekliği artan dalgalar sahili atıklarla doldurdu. Dalgaların etkisiyle dal parçaları ve kütükler sahile taşındı. Aynı zamanda sahilde bulunan çocuk oyun alanı da zarar gördü
Bölgede bulunan puf koltuklar da dalgaların etkisiyle bulunduğu yerden denize sürüklendi.
Sahil kenarında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, İnkumu sahil kenarında atıklarla dolu bir görüntü oluştu.
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