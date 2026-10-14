Beyağaç Belediyesi ile Mimarlar Odası depreme dayanıklı yapı için protokol imzaladı

Beyağaç Belediyesi ile Denizli Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Temsilciliği arasında Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliği Protokolü imzalandı.

Beyağaç Belediyesi ile Denizli Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Temsilciliği ilçede sağlıklı ve güvenli yapılaşmayı desteklemek amacıyla Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliği Protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Beyağaç'ta çarpık kentleşmenin önlenmesi, yapılaşma sürecinde çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve depreme dayanıklı, sağlam binaların yapılması konularında iş birliği yapılması amaçlanıyor.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı Tuğba Acar Panayır ve yönetim kurulu üyelerini belediyede ağırladı. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında iki kurum arasında mesleki denetim ve teknik iş birliğini güçlendirecek protokol imza altına alındı.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı Sayın Tuğba Acar Panayır'ı ve yönetim kurulu üyelerini belediyemizde ağırladık. Beyağaç Belediyemiz ile Mimarlar Odası Denizli Şubesi arasında 'Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliği Protokolü' imzaladık. İş birliğimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.