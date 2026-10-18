Beyşehir\'de Anamas Dağı\'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü, beyaz örtü oluştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinin simgelerinden Anamas Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Konya ve Isparta il sınırları içerisinde yer alan Anamas Dağı'nın 2 bin 998 metre rakımlı zirvesi, bölgede etkili olan yağışların ardından mevsimin ilk karını gördü. İlçe genelinde yağmur etkisini gösterirken yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde güne başlayan Beyşehirliler, Anamas Dağı'nın karla kaplanan zirvesiyle karşılaştı. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Anamas Dağı'nın beyaza kaplanan zirvesi, doğa tutkunlarının ve manzara meraklılarının ilgisini çekti. Mevsimin ilk karıyla birlikte Anamas Dağı, Beyşehir'de kışın habercisi olan görüntüler arasında yerini aldı.