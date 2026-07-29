Bolu\'da Ayı Yolda Koştu

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolunda araçla ilerleyen vatandaşlar, yolun ortasında koşan ayıyla karşılaştı. Ayının aracın önünde koştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Yedigöller Milli Parkı güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, yolun ortasında koşan ayıyı fark etti. Bir süre aracın önünde ilerleyen ayı, daha sonra yol kenarından ormanlık alana indi. Ayı, ağaçların arasında gözden kayboldu. Araçta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, ayının yol boyunca koştuğu ve ardından ormana girdiği anlar yer aldı.