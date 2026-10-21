Denizli Valisi Köşger, 17 kilometrelik Serinhisar-Yeşilova yoluna öncelik verdi - Son Dakika
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Denizli Valisi Köşger, 17 kilometrelik Serinhisar-Yeşilova yoluna öncelik verdi

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Denizli Valisi Köşger, 17 kilometrelik Serinhisar-Yeşilova yoluna öncelik verdi
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Denizli'de 2026 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ulaşım ve altyapı yatırımları değerlendirildi. Vali Yavuz Selim Köşger, 17 kilometrelik Serinhisar-Yeşilova yoluna öncelik verilmesi ve trafik güvenliği taleplerinin çözümü için talimat verdi.

2026 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Denizli'nin ulaşım ve altyapı yatırımları değerlendirildi. Vali Yavuz Selim Köşger; Serinhisar-Yeşilova yolundan sanayi bölgelerindeki kavşak düzenlemelerine, sinyalizasyondan köprülü kavşak taleplerine kadar trafik güvenliğini ilgilendiren birçok konuda kritik talimatlar verdi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, il genelinde yürütülen kamu yatırımları ve projeler değerlendirildi. Kurumların yatırım ve ödeneklerine ilişkin sunumlarının yapıldığı toplantıda; ulaşım, trafik güvenliği, kavşak düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarına ilişkin talepler ele alınarak çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu. Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının sunumlarıyla başlayan toplantıda, Denizli genelinde tamamlanan ve devam eden yatırım ve projeler ile bunlara ayrılan ödenekler ve maliyetler değerlendirildi. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün sunumunun ardından iletilen talepleri değerlendiren Vali Köşger, il sorumluluk alanında bulunan 17 kilometrelik Serinhisar-Yeşilova bağlantı yoluna ilişkin çalışmaların öncelikli olarak ele alınması talimatını verdi.

Toplantıda, Serinhisar ilçesinde yapımı devam eden Serinhisar Leblebiciler Organize Sanayi Sitesi'ndeki mevcut kavşağın durumu da gündeme geldi. Vali Köşger, kavşağın standartlarının yükseltilerek geniş ve ağır tonajlı araçların kullanımına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesini istedi.

Trafik güvenliği ve aydınlatma çalışmaları ele alındı

Vali Köşger, Sarayköy Tarıma Dayalı Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi'nde ve Acıpayam Aynes Fabrikası kavşağında yapılması planlanan ışıklandırma çalışmalarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesini istedi. Söz konusu noktalarda trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek hususların da dikkate alınması yönünde talimat verdi. Çardak OSB giriş ve dönüş yolunda cep alanının kısa olması nedeniyle yaşanan trafik tıkanıklığı da toplantıda ele alındı. Vali Köşger, yolun genişletilmesi konusunun öncelikli olarak değerlendirilmesini ve sorunun kurumlar arası koordinasyonla çözüme kavuşturulmasına yönelik projeler üzerinde çalışılmasını istedi.

Sanayi bölgelerindeki trafik yoğunluğu ve kavşak talepleri gündeme geldi

Toplantıda, Denizli Ticaret Odası Başkanlığı tarafından organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin sabah ve akşam işe gidiş-geliş saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna ilişkin talepler iletildi. Servis araçlarının yoğun olarak kullandığı kavşaklarda Denizli Büyükşehir Belediyesince trafik ışıklarının sürelerinin yeniden düzenlenmesi talebi de değerlendirmeye alındı. Ayrıca Askeri Yol-Tiyatro Kavşağı ile Adliye Kavşağı'na köprülü kavşak yapılmasına ilişkin talepler gündeme getirildi.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün sunumlarıyla devam eden toplantıda, kurumların yürüttüğü çalışmalar ve iletilen talepler ele alındı. Vali Köşger, talepler doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve sorunların soru-cevap bölümünde ele alınması ve çözüm süreçlerinin koordinasyonuna yönelik değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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