DESKİ’den CHP’nin abonelik iddialarına yanıt: "Kişiye özel belge talebi gerçek dışı"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) abonelik başvurusuyla ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. İşlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü belirten kurum, kişiye özel belge talebi iddialarının gerçek dışı olduğunu vurguladı.

DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu abonelik başvurusuna ilişkin kronolojik süreç paylaşıldı. Sürece dair verilen bilgilerde şu ifadelere yer verildi: "17 Temmuz 2026 tarihinde ilgili siyasi parti, 25 Ekim 2024 tarihinde kapatılan binanın aboneliğini devralmak amacıyla yalnızca dilekçe ile başvuruda bulunmuştur. Ancak dilekçe ekinde sunulması zorunlu olan karar defteri gibi tüzel kişilik belgeleri başvuru sırasında ibraz edilmemiştir. 20 Temmuz 2026 tarihinde kurumumuz tarafından başvuru sahibine eksik evrakları belirten resmi yazı iletilmiştir. 20 Temmuz - 3 Ağustos 2026 tarihleri arasında eksik belgelerin tamamlanmasına yönelik kuruma herhangi bir müracaatta bulunulmamıştır. 3 Ağustos 2026 tarihinde sunulan başvuru evrakları incelendiğinde ise ibraz edilen karar defterinin düzenlenme tarihinin usule aykırı şekilde ileri bir tarih olan 3 Eylül 2026 olarak yazıldığı tespit edilmiş ve bu durum nedeniyle abonelik işlemi onaylanmamıştır."

"Aynı adresten 2020 yılında da aynı belgeler istendi"

Abonelik sürecinde talep edilen belgelerin yalnızca CHP'den partiden istendiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildiren DESKİ yetkilileri, aynı adres için 23 Aralık 2020 tarihinde yapılan başvuruyu örnek gösterdi. 2020 yılındaki başvuruda da aynı yapı kayıt belgesi, tapu ve karar defterinin talep edildiği, söz konusu belgelerin kuruma sunulmasıyla aboneliğin açıldığı hatırlatıldı.

Açıklamanın sonunda, DESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen tüm iş ve işlemlerin kişi, kurum, dernek, vakıf veya siyasi parti ayrımı gözetilmeksizin, fırsat eşitliği ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.