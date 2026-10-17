Düzce Belediyesi, aşırı yağışlarda 36 saattir 140 personelle sahada çalışıyor

Düzce'de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle belediye ekipleri 36 saattir aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediyesi, 66 araç ve iş makinesi ile 140 personelin sahada görev yaptığını açıklayarak vatandaşları su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi risklerine karşı uyardı.

Düzce'de etkisini sürdüren yoğun yağışların ardından belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla tüm birimlerin 36 saattir sahada olduğu belirtildi. Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, kent genelinde 66 araç ve iş makinesi ile 140 personelin görev yaptığı, yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı çalışmaların kesintisiz devam ettiği bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan verilere göre, yağışların 18 Ekim Pazar günü de etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi. Özellikle bodrum katlarda yaşayan vatandaşların su baskını riskine karşı gerekli tedbirleri almaları istendi.

Belediyeden kritik uyarı

Düzce Belediyesi, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, araçlarını ağaç altlarına ve yağmur mazgallarının üzerine park etmemelerini istedi. Açıklamada ayrıca, kuvvetli yağışların yol açabileceği çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.