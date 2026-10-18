Düzce Belediyesi ekipleri devrilen ağaçlara müdahale ederken vatandaşları uyardı

Düzce'de dün gece etkili olan fırtına ve sağanağın devirdiği, çevre için tehlike oluşturan ağaçların kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle devrilen ve devrilme riski bulunan ağaçlara müdahale eden ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Düzce Belediyesi, vatandaşları can ve mal güvenliği konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Açıklamada, araçların ağaçların altına park edilmemesi ve risk oluşturan ağaçlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Tehlike arz eden durumların 112 Acil Çağrı Merkezi veya 153 Beyaz Masa ihbar hattına bildirilmesi istendi.