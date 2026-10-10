Düzce\'de Yığılca-Yedigöller yolunun 5,5 kilometrelik bölümüne sıcak asfalt serildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Yığılca Yedigöller Grup Yolu'nda yürütülen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Güzergahın 5,5 kilometrelik bölümünün asfaltlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Düzce'de kırsal ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yol çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Yığılca- Yedigöller Grup Yolu'nda gerçekleştirilen sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yolun 5,5 kilometrelik bölümüne sıcak asfalt serildi. Böylece güzergahtaki yol standardının yükseltilerek sürüş konforu ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlandı. Yedigöller güzergahında gerçekleştirilen çalışma, bölgedeki köylerin ulaşımının yanı sıra bölgeyi kullanan sürücüler açısından da önem taşıyor. Düzce İl Özel İdaresi, kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.