Elazığ\'da Hazar Gölü Sazan Kupası\'nda 48 takım yarıştı, 422 sazan göle bırakıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Hazar Gölü Sazan Kupası, 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilen yarışların ardından sona erdi. Organizasyon çerçevesinde yakalanan 422 sazan yeniden göle bırakılırken, Hazar Gölü'ne toplam 50 bin balık yavrusu salındı.

Sivrice ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Hazar Gölü Sazan Kupası, kapanış ve ödül töreniyle tamamlandı. Yarışmanın ardından düzenlenen törene Vali Yardımcısı İbrahim Ergin, Sivrice Kaymakamı Yusuf Akın, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Su Ürünleri personelleri ile yarışmacılar katıldı.

Törende, yarışmalarda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. 48 takımın mücadele ettiği yarışmada, yakala-bırak yöntemi uygulandı. Yarışma boyunca toplam ağırlığı yaklaşık 2 bin 350 kilogram olan 422 sazan balığı yakalanarak yeniden Hazar Gölü'ne bırakıldı. Bu uygulamayla göldeki su ürünleri kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir balıkçılık anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlandı.

'Hazar Gölü'ne 50 Bin Balık Yavrusu Salındı'

Organizasyonun kapanış etkinliğinde, göldeki balık varlığının desteklenmesine yönelik balıklandırma çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretilen 30 bin sazan balığı yavrusu ile Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen 20 bin siraz balığı yavrusu Hazar Gölü'ne bırakıldı.

Spor ve doğa tutkunlarını bir araya getiren 3. Uluslararası Hazar Gölü Sazan Kupası, hem sportif rekabete hem de su ürünleri kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunarak tamamlandı.