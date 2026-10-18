Erzincan İliç\'te 3 kurdun yaban keçisi kovalamacası cep telefonuyla kaydedildi

Erzincan İliç'te 3 kurdun yaban keçisi kovalamacası cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Aydınlık Kanyonu'nda tekne turu yapan Seyhan Çelikten ve arkadaşları, 3 kurdun yaban keçilerini kovalamasını cep telefonuyla kaydetti. Fırat Nehri boyunca süren kovalamacada kurtların zaman zaman nehre düşüp kıyıya çıktığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Aydınlık Kanyonu'nda kurtların yaban keçilerini avlamak için verdiği mücadele, belgesel görüntülerini aratmadı.
Aydınlık Kanyonu'nda tekne turu yapan Seyhan Çelikten ve arkadaşları, kurtlarla yaban keçileri arasında yaşanan kovalamacayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, kayalık alandaki yaban keçisi sürüsünden ayrılan daha küçük ve güçsüz keçileri kovalayan 3 kurt yer aldı. Fırat Nehri boyunca devam eden kovalamaca sırasında kurtların zaman zaman nehre düştüğü, ardından kıyıya çıktığı görüldü.
Doğada av ve avcı arasındaki mücadeleyi gözler önüne seren görüntüler, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
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