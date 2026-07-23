Iğdır'da Yol Genişletme Çalışmaları - Son Dakika
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Iğdır'da Yol Genişletme Çalışmaları

Iğdır\'da Yol Genişletme Çalışmaları
23.07.2026 18:59
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Iğdır İl Özel İdaresi, Tuzluca'da köy yolunu güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışıyor.

Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesine bağlı Karacaören grup köy yolunda ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla malzemeli dolgu ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tuzluca ilçesine bağlı Karacaören grup köy yolunda yürütülen çalışmalarda, yol platformunun genişletilmesi ve malzemeli dolgu işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, Karacaören, Tuzluca, Iğdır, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Iğdır'da Yol Genişletme Çalışmaları - Son Dakika

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