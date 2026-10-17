İzmir\'in Ödemiş ilçesinde mevsimin ilk karı Bozdağ zirvesinde 10 santimetreye ulaştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde mevsimin ilk karı Bozdağ zirvesinde 10 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu; zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ve belediye ekipleri ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı teyakkuz durumuna geçti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken Karayolları ve belediye ekipleri olumsuzluklara karşı teyakkuz durumuna geçti.
Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağışın ardından zirve beyaz örtüyle kaplandı.
Bozdağ'da etkili olan kar yağışı sonrası zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağışın ardından Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz durumuna geçti.
Ekiplerin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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