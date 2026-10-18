Karadeniz Ereğli\'de fırtına sonrası ölü yunus balıkçı barınağına vurdu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle Bozhane mevkisindeki balıkçı barınaklarına ölü yunus vurdu.

Zonguldak'ta meteorolojik uyarıların ardından etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, Karadeniz kıyılarında da olumsuz hava şartlarına neden oldu. Deniz için de fırtına uyarısının yapıldığı süreçte, Karadeniz Ereğli ilçesinin Bozhane mevkisindeki balıkçı barınağında ölü bir yunus kıyıya vurdu.

Barınakta bulunan balıkçılar, kıyıya sürüklenen yunusu fark ederek sudan çıkardı. Ölü yunusun karaya alınmasının ardından durum belediye yetkililerine bildirildi. İhbar üzerine balıkçı barınağına gelen belediye ekipleri, ölü yunusu teslim alarak bölgeden götürdü.

Yunusun ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, deniz memelisinin fırtına sırasında mı yoksa daha önce mi öldüğü henüz bilinmiyor.