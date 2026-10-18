Kocaeli\'deki sağanakta AFAD kriz masası görevini tamamladı, 3 bin 16 personel çalıştı

Kocaeli'yi etkisi altına alan sağanak boyunca AFAD İl Müdürlüğünde oluşturulan kriz masası, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların müdahale çalışmalarını koordine etti. Gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerin yönlendirildiği kriz masası, bu sabah itibarıyla görevini tamamladı.

Sağanak nedeniyle kent genelinde yürütülen müdahale ve koordinasyon çalışmaları, AFAD İl Müdürlüğündeki kriz masası üzerinden sürdürüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar değerlendirilerek su baskınları, mahsur kalma vakaları ve ulaşımda yaşanan olumsuzluklara müdahale için ihtiyaç duyulan bölgelere ekipler sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yağış süresince sahada görev yaparak su tahliyesi, yol güvenliği ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüttü.

3 bin 16 personel, 954 araç ve iş makinesi görev yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış dönemindeki müdahale çalışmalarına 3 bin 16 personel ile 954 araç ve iş makinesiyle destek verdi. İtfaiye, İSU, Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi birimlerinden ekiplerin görev aldığı süreçte, İSU'ya 2 binden fazla yağmur suyu talebi, itfaiyeye ise yaklaşık 1000 olay ve ihbar kaydı ulaştı.

AFAD İl Müdürlüğündeki kriz masasının koordinasyon görevinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yağıştan etkilenen bölgelerde temizlik ve toparlanma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.