Manisa Demirci\'de sonbahar renkleri meşe ve kavak ağaçlarında dronla görüntülendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte yeşilin yerini sarı ve kahverengi tonlarına bıraktığı doğa, havadan dron ile görüntülendi.

Ege Bölgesi'nin eşsiz doğasına sahip Manisa'nın Demirci ilçesinde, mevsimsel değişimle birlikte adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Bölgedeki ormanlık alanlarda geniş yer kaplayan meşe ve kavak ağaçları, sonbaharın etkisiyle sarı, turuncu ve kahverenginin en güzel tonlarına büründü. Özellikle Demirci Dağı ile Hisar Kaplıcaları mevkisinde yaprakların renk değiştirmesiyle ortaya çıkan kartpostallık manzaralar, görenleri kendine hayran bırakıyor. Ağaçlardan dökülen yaprakların toprakla buluşarak oluşturduğu doğal peyzaj, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının da büyük ilgisini çekiyor. Doğanın sunduğu bu eşsiz renk şöleni ve bitki örtüsündeki değişim, havadan çekilen dron görüntüleriyle gözler önüne serildi.