Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Sağanak Yağış Uyarısı

Sağanak Yağış Uyarısı
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Meteoroloji, hafta sonu Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağışlar görüleceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava tahmin raporlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Kayseri, Niğde çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini belirten Tekin, "Hafta sonu ülkemizin büyük bir bölümü sağanak yağışların etkisi altında olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava tahmin raporlarına yönelik İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde ülkenin büyük bir bölümünün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına gireceğini ifade eden Tekin, perşembe günü Marmara'nın doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yağışların görüleceğini ifade etti.

"Ülkemizin büyük bir bölümü sağanak yağışların etkisi altında olacak"

Cuma günü beklenen hava hareketlerine ilişkin konuşan Tekin sözlerine şu şekilde devam etti:

"Cuma günü ile devam edecek olursak Marmara'nın doğusu, İç ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Kayseri, Niğde çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Hafta sonuna bakıldığında yine ülkemizin büyük bir bölümü sağanak yağışların etkisi altında olacak. Özellikle perşembe günü Sinop, Samsun çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Perşembe'yi cuma gününe bağlayan gece ise Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz. Yine perşembe gününe bakıldığında Marmara bölgesi ile İzmir ve Manisa çevrelerinde rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Saatte zamanla hızını 80 kilometre bölü saate çıkarabilir. Yine ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz. Yine perşembe günü Marmara denizinde de rüzgar kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde esecek denizcilerimizin de dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz. Hava sıcaklığına bakıldığında genellikle mevsim normalleri civarında. Güney kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde ise hava sıcaklığının biraz azalmasını bekliyoruz."

Tekin, 3 Büyükşehir'de beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"3 büyük kente bakıldığında Başkent ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Başkent'te hava sıcaklığı perşembe 32, cuma 30, cumartesi 28 derece olurken İzmir'de üç gün boyunca hava sıcaklığı 36 ile 38 derece arasında değişecek. İzmir'de üç gün boyunca kuzeyli rüzgarlar etkisini sürdürmeye devam edecek dikkatli olunmalı. İstanbul'a bakıldığında perşembe ve cuma günü aralıklarla yağış geçişi olacak. Yine kuvvetli rüzgar da yağışa eşlik edecek dikkatli olunmalı. Cumartesi günü İstanbul'da yağış ara verecek. Hava sıcaklığı üç gün boyunca İstanbul'da 28 ile 30 derece arasında seyredecek."

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Türkiye, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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