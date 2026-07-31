Tire'de Kırsal Altyapı Geliştirme - Son Dakika
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Tire'de Kırsal Altyapı Geliştirme

Tire\'de Kırsal Altyapı Geliştirme
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Tire'ye 20 bin m² kilit parke taşı sevk edildi, altyapı çalışmaları devam ediyor.

İzmir Valiliği ve Tire Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen kırsal altyapı çalışmaları kapsamında Tire ilçesine 20 bin metrekare kilit parke taşı sevk edildi. AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu Yenioba Mahallesi'nde başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

İzmir Valiliği ile Tire Kaymakamlığı koordinasyonunda kırsal mahallelerin altyapısını güçlendirmeye yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, Tire ilçesine 20 bin metrekare kilit parke taşı sevk edildi. Yatırımın ilk uygulama noktası olan Yenioba Mahallesi'nde incelemelerde bulunan AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, kırsal kalkınma çalışmalarının ihtiyaç önceliğine göre tüm mahallelerde sürdürüleceğini söyledi.

Sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Uğurlu, daha sonra mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların aralıksız devam edeceğini belirten Uğurlu, altyapı hizmetlerinin planlama doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında da hayata geçirileceğini ifade etti.

Yenioba Mahalle Muhtarı Ahmet Sunel'in İzmir'de tedavi gördüğünü hatırlatan Uğurlu, muhtara geçmiş olsun dileklerini ileterek bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti. Çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayan Uğurlu, desteklerinden dolayı kamu yöneticilerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre karşılamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında başta İzmir Valimiz Süleyman Elban olmak üzere, AK Parti İzmir İl Başkanımız Bilal Saygılı'ya ve Tire Kaymakamımız Mesut Yakuta'ya teşekkür etmeyi bir borç biliyorum."

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tire'de Kırsal Altyapı Geliştirme - Son Dakika

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