Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif - Son Dakika
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Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif

Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif
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Sosyal medyada eğitim masraflarını karşılamak için günübirlik iş arayan 20 yaşındaki kadın öğrenci, iş ilanı altında kendisine ulaşan bir şahsın fetiş içerikli ahlaksız teklifiyle neye uğradığını şaşırdı. Duruma sert tepki gösteren genç kadın, "Millet orada iş arıyor, edebimizle iş de bakamaz olduk" diyerek tacizciyi ihbar edeceğini belirtti.

Eğitim masraflarını karşılamak ve geçimini sağlamak amacıyla internet üzerinden günlük iş arayan genç bir öğrenci, sosyal medyanın karanlık yüzüyle bir kez daha yüzleşti. İş ilanı paylaşımlarının altına yorum yapan genç kadına mesaj atan şahıs, iş görüşmesi bahanesiyle ahlaksız teklifte bulundu.

"ÖĞRENCİYİM, PARAYA İHTİYACIM VAR Kİ İŞ ARIYORUM"

Sosyal medyada yansıyan mesajlaşma kayıtlarında, "Emre" isimli kullanıcının genç kadına "İş mi arıyorsun?", "Yaş kaç?", "Paraya ihtiyacın var mı?" gibi sorular sorduğu görüldü. 20 yaşında bir öğrenci olduğunu, okul durumu nedeniyle uzun soluklu çalışamayacağını ve bu yüzden günübirlik iş aradığını belirten genç kadın, şahsın "Paraya ihtiyacın var mı?" sorusuna ise "Var ki iş arıyorum" diyerek durumunu özetledi.

İŞ İLANI ALTINDA AHLAKSIZ TEKLİF: FETİŞ DUYDUN MU?

Genç kadının durumunu fırsat bilen tacizci şahıs, "Sana teklifim var, ön yargılı olma bir şey soracağım" diyerek "Fetiş duydun mu?" şeklinde ahlaksız bir teklifte bulundu. Maddi zorluklar içinde helal kazanç arayan genç kadına yapılan bu çirkin teklif, dijital platformlardaki güvenlik ve denetim eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

MAĞDUR GENÇ KADINDAN SERT TEPKİ: SENİ İHBAR EDECEĞİM

Karşılaştığı çirkin teklif karşısında sessiz kalmayan ve sert bir dille tepkisini gösteren genç öğrenci, tacizciye şu sözlerle ders verdi: "İğrençsin cidden ya. İş ilanı yorumu altında da yapmazsın bunu. İş arıyor millet orada, senin rahatsız etmeye hakkın yok. Edebimizle iş de bakamaz olduk. Yetkili kim varsa seni ihbar edeceğim."

Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif

Yaşanan bu skandal mesajlaşmanın ardından genç kadın, kendisini taciz eden şahsı yetkili mercilere ihbar edeceğini belirterek sosyal medyada diğer iş arayan kadınları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif - Son Dakika
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