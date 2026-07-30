Van'da Geyik Dolunayı Görsel Şöleni - Son Dakika
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Van'da Geyik Dolunayı Görsel Şöleni

Van\'da Geyik Dolunayı Görsel Şöleni
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Geyik Dolunayı, Van Gölü ve Saint Thomas Kilisesi ile eşsiz bir görsel şölen sundu.

Van, saklı tarihinin ve eşsiz doğasının sunduğu görsel şölenlere bir yenisini daha ekledi. Kent semalarında zaman zaman hakim olan yoğun bulut tabakasının arasından süzülen "Geyik Dolunayı", Van Gölü'nün sodalı sularına yansıyan ışığı ve tarihi Saint Thomas Kilisesi'nin etkileyici siluetiyle birleşerek izleyenleri hayran bırakan manzaralar oluşturdu.

Van semalarında zaman zaman etkili olan bulutların arasından yükselen temmuz ayının "Geyik Dolunayı", Van Gölü'nün masmavi sularına yansıyarak eşsiz bir görsel şölen sundu. Dolunayın tarihi Saint Thomas Kilisesi ile aynı karede buluşması ise doğa ve tarihin etkileyici uyumunu gözler önüne serdi. Gece saatlerinde bulutların arasından zaman zaman kendini gösteren dolunay, Van Gölü üzerinde oluşturduğu ışık yansımalarıyla fotoğraf tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Gökyüzündeki hareketli bulutlar, dolunayın oluşturduğu atmosferi daha da etkileyici hale getirirken, göl kıyısındaki tarihi Saint Thomas Kilisesi manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

"Gökyüzü ve tarih aynı karede"

Temmuz ayında gökyüzünü süsleyen ve adını geyiklerin boynuzlarını yenilediği dönemden alan Geyik Dolunayı, Van'da adeta bir görsel şölene dönüştü. Hava sıcaklıklarının değişimiyle birlikte gökyüzünde yer yer kümeleşen bulutlar, dolunayın ışığıyla birleşerek dramatik bir atmosfer sundu. Bu eşsiz doğa olayına, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ve Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan tarihi Saint Thomas Kilisesi (Altınsaç Kilisesi) ev sahipliği yaptı. Kilisenin asırlara meydan okuyan mimarisi, tepeden göle vuran dolunay ışığıyla birleştiğinde ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'da Geyik Dolunayı Görsel Şöleni - Son Dakika

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