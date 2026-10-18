Zonguldak Çaycuma'da tekstil atölyesi ve fırını su bastı, işletmeciler çözüm istedi - Son Dakika
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Zonguldak Çaycuma'da tekstil atölyesi ve fırını su bastı, işletmeciler çözüm istedi

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Zonguldak Çaycuma\'da tekstil atölyesi ve fırını su bastı, işletmeciler çözüm istedi
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde yağış sonrası tekstil atölyesi ve ekmek fırınını su bastı. İşletme sahipleri su tahliye sisteminin yetersiz olduğunu öne sürerek inceleme ve kalıcı çözüm talep etti, atölyede 80 kişinin çalıştığı belirtildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde etkili olan yağışların ardından iki iş yerini su bastı. Tekstil atölyesi ve ekmek fırınında yaşanan su baskını, işletme sahiplerini mağdur etti.

Zonguldak-Bartın karayolu üzerindeki Ramazanoğlu köyünde bulunan tekstil işletmesi ile ekmek fırınını su bastı. İşletme sahipleri, bölgede su tahliye sisteminin yetersiz olduğunu öne sürerek, soruna çözüm bulunmasını talep etti. Tekstil işletmesinin sahibi Hasan Hüseyin Ötgünç, "80 kişi çalıştırıyoruz. Yaşanan su baskını nedeniyle mağdur durumdayız. İşletmemizin ve çalışanlarımızın zarar görmemesi için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Fırın işletmecisi Lütfü Çaban ise su tahliye sisteminin yetersiz kaldığını belirterek, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Suyun tahliye edildiği giderlerin yetersiz kaldığını düşünüyoruz. Bu giderlerin genişletilmesi ve soruna kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor. Her yağışta aynı mağduriyeti yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakan Toprak da yolun altından geçen büzlerin suyun akışını tahliye etmekte yetersiz kaldığını savundu. Toprak, suyun rahat şekilde akışını sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirterek, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

İşletme sahipleri, hem iş yerlerinin hem de çalışanların mağduriyet yaşamaması için bölgede inceleme yapılmasını, su tahliye kanalları ve yol altındaki büzlerin kapasitesinin değerlendirilmesini ve gerekli çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi.

Kaynak: İHA
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