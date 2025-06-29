1,2 Milyon Afgan Göçmen Ülkesine Döndü

BM, bu yıl 1,2 milyon Afgan göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Afgan göçmenlerin durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, yarısından fazlası İran'dan olmak üzere bu yıl 1,2 milyon Afgan mültecinin ülkelerine geri gönderildiği belirtildi.

UNHCR Afganistan Temsilcisi Arafat Jamal, çok sayıda Afgan göçmenin yerinden edildiğini vurgulayarak, bu büyük geri dönüşün Afganistan'da istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısını yaptı. Jamal, özellikle kadınların ve kız çocuklarının eğitim ile istihdam gibi temel haklarının kısıtlanmasından endişe duyduklarını ifade etti.