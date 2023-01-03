ABD'li asker 2003 yılında yakalanan Saddam Hüseyin'in ilk duyduğu sözleri açıkladı: Başkan Bush selamlarını iletiyor - Son Dakika
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ABD'li asker 2003 yılında yakalanan Saddam Hüseyin'in ilk duyduğu sözleri açıkladı: Başkan Bush selamlarını iletiyor

03.01.2023 17:55

2003 yılında devrilen Irak lideri Saddam Hüseyin'in yakalandığı esnada duyduğu sözler ilk defa açıklandı. Başçavuş Kevin Holland, Saddam Hüseyin'e yakalandığı sırada, "Başkan Bush selamlarını iletiyor" dediğini belirtti.

ABD'de bir donanma gazisinin Danger Close adlı podcast yayınında konuşanBaşçavuş Kevin Holland, Irak'ın devrik lideri Saddam hakkında hiç duyulmamış şeyleri anlattı.

KÜÇÜK BİR KASABADA BULUNMUŞ

Sunucu Carr, Hüseyin'in saklandığı küçük kasaba Ad-Dawr'daki görevi hakkında soru sormadan önce, "Bunun hakkında konuşup konuşamayacağımızı bilmiyorum" dedi. Ardından Holland, bir çiftliğin yakınındaki küçük bir saklanma alanında bitkin Saddam'ı nasıl bulduklarını ayrıntılı bir şekilde anlatarak yanıt verdi.

ABD'li asker 2003 yılında yakalanan Saddam Hüseyin'in ilk duyduğu sözleri açıkladı: Başkan Bush selamlarını iletiyor

"OLDUKÇA DÖVÜLDÜ"

Holland, Hüseyin'in yakalanması sırasında nasıl davrandığına dair daha fazla ayrıntı vermeden önce "Oldukça dövüldü" ifadelerini kullandı. Holland, Saddam'ın ilk sözlerini İngilizce olarak söylediğini belirtirken "Irak'ın başkanı olduğunu ve müzakereye hazır olduğunu söyledi ve bunu İngilizce olarak söyledi. Biz de 'O geçti' dedik" diye konuştu.

ABD'li asker 2003 yılında yakalanan Saddam Hüseyin'in ilk duyduğu sözleri açıkladı: Başkan Bush selamlarını iletiyor

İLK SÖZLERİ "BUSH'UN SELAMI VAR" OLMUŞ

Kendisinin Saddam'a ilk sözünün ise "Başkan Bush selamlarını iletiyor" olduğunu ifade etti. Irak'ın devrik lideri Saddam, 30 Aralık 2006'da idam edilmişti.

YORUMLAR (1)
  • Semih Yetkin: Vay bust vay selam gonderenin de Selası yakın Saddam israil e füze atan tek lider Bush in istediklerini yapmadı dik durdu Türkiye o zeman bu kadar güçlü degildi yoksa ırak yıkılmazdı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: ABD'li asker 2003 yılında yakalanan Saddam Hüseyin'in ilk duyduğu sözleri açıkladı: Başkan Bush selamlarını iletiyor - Son Dakika
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