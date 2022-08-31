Google, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformunu onaylamadı

Bayraktar'dan "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın Truth Social'a Google Play Store'dan onay çıkmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Google sözcüsü ise onayın henüz verilmeme sebebini yetersiz içerik yönetimi olduğunu aktardı. Truth Social yönetiminden ise konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

21 ŞUBAT TARİHİNDE PİYASAYA SUNULDU

2020 yılındaki olaylı ABD Başkanlık seçimleri sonrası Donald Trump'ın bütün sosyal medya hesapları yasaklanmıştı. Yaşanan bu durum sonrası kendi platformunu kuracağını açıklayan Donald Trump'ın Truth Social isimli uygulaması 21 Şubat tarihinde piyasaya sürülmüştü. Google'dan onay alamayan uygulama akıllı telefon piyasasının yüzde 40'ını temsil eden Android telefonlara indirilememişti.

TRUTH SOCIAL'İN AMACI: SANSÜRSÜZ DENEYİM

Öte yandan Donald Trump, Truth Social uygulamanın ilk kurulduğu günlerde, amaçlarının kullanıcılara internette "sansürsüz deneyim" yaşatmak olduğunu açıklamıştı.