Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi - Son Dakika
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Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi

30.08.2022 15:19
Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi

6 ayı aşkın süregelen savaşla birlikte Rusya'nın tarafına geçtiği için hain ilan edilen Ukraynalı politikacı Oleksiy Kovalyov evinde ölü bulundu. Kafasından vurularak infaz edilen Kovalyov'un karısının da boğazının kesildiği ve aldığı ölümcül darbelerin ardından hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Çiftin bir suikast timi tarafından öldürüldüğüne düşünülse de olay yerinde Kovalyov adına kayıtlı bir av tüfeğinin bulunması dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası taraf değiştirip Moskova'yı desteklemeye başladığı öne sürülen ve Ukrayna'da 'hain' ilan edilen politikacı Oleksiy Kovalyov hafta sonu evinde ölü bulundu.

KAFASINDAN VURULDU, KARISININ BOĞAZI KESİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin partisinin eski bir üyesi olan Ukraynalı politikacı Pazar günü Herson yakınlarındaki evinde kafasından vurularak öldürüldü. Yerel basında çıkan haberlere göre Kovalyov'ın karısı da bıçaklanarak öldürüldü. 38 yaşındaki talihsiz kadın boğazına aldığı ölümcül darbelerden sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE KENDİSİNE AİT BİR AV TÜFEĞİ BULUNDU

Çiftin bir suikast timi tarafından öldürüldüğüne inanılsa da olay yerinde Kovalyov adına kayıtlı bir av tüfeğinin bulunması kafaları karıştırdı.

Savaşta Rusların tarafına geçince Ukrayna tarafından hain ilan edilen politikacı evinde ölü bulundu

"BENİ DURDURAMAYACAKSINIZ" DEMİŞTİ

33 yaşındaki Ukraynalı politikacı Temmuz ayından bu yana Herson'daki Rus işgal hükümetinde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Daha öncede bir suikast girişiminden kurtulan Kovalyov düşmanlarına meydan okuyarak "Beni durduramayacaksınız" demişti.

"UKRAYNALILAR DİKKATLİ OLSUN"

Kovalyov'un ölüm haberini doğrulayan Ukraynalı yetkili Serhiy Khlan yaptığı açıklamada 'Hain Oleksiy Kovalyov öldürüldü' ifadelerini kullandı. Ukraynalı gazeteci Andrei Tsaplienko ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukraynalıları uyararak, "Hain, işbirlikçi Oleksiy Kovalyov kendi evinde vurularak öldürüldü. İşgalciler yoğun kontrole başladı. Ukraynalılar dikkatli olsun" dedi.

5 ŞÜPHELİ SUİKAST DAHA

Ukraynalıların geri almak için karşı saldırı başlattığı Herson'da 5 şüpheli suikast daha rapor edildi. Rus işgalcilerin atadığı şehrin belediye başkanı Vladimir Saldo da zehirlenme şüphesi nedeniyle Moskova'daki bir hastanede komada.

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Kaynak: AA

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi - Son Dakika

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