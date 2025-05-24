307 Esir Takası Gerçekleşti

RUSYA ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen yeni esir takası kapsamında karşılıklı 307 esir serbest bırakıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'da geçen hafta yapılan müzakerelerde varılan anlaşma uyarınca iki ülke arasında yeni esir takasında karşılıklı 307 esirin takas edildiği bildirildi.