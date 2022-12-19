Elon Musk takipçilerine "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" diye sordu! Anketten hiç beklemediği bir sonuç çıktı - Son Dakika
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Elon Musk takipçilerine "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" diye sordu! Anketten hiç beklemediği bir sonuç çıktı

19.12.2022 15:31

44 milyar dolar ödeyerek sosyal medya devi Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın platformdaki hamleleri büyük tepki çekmişti. Takipçilerine Twitter hesabı üzerinden "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" sorusunu yönelttiği bir anket düzenleyen Musk hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Anket sonucunda katılımcıların yüzde 57.5'i Musk'ın CEO'luk görevini bırakmasını istedi.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın platformun CEO'su olarak görevden ayrılıp ayrılmaması konusunda açtığı anket sonuçlandı. Kullanıcıların çoğunluğu Musk'ın görevi bırakmasını istedi.

YÜZDE 57.5 GÖREVİ BIRAKMASINI İSTEDİ

Elon Musk'ın Twitter kullanıcılarına yaptığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 57.5'i platformun CEO'su olarak görevi bırakmasını istedi.Ankete yaklaşık 17.5 milyon kişinin katıldığı belirtildi.

Elon Musk takipçilerine 'Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?' diye sordu! Anketten hiç beklemediği bir sonuç çıktı

SONUCA UYACAĞI SÖZÜNÜ VERMİŞTİ

122 milyon takipçisine anket yapan Musk, sonuca uyacağı sözünü vermişti. Tesla ve SpaceX'in CEO'su 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da yönetim sürecinde çok sayıda tepkiyle karşılaşmıştı.

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Sosyal Medya, Elon Musk, Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk takipçilerine 'Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?' diye sordu! Anketten hiç beklemediği bir sonuç çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk takipçilerine "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" diye sordu! Anketten hiç beklemediği bir sonuç çıktı - Son Dakika
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