Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın platformun CEO'su olarak görevden ayrılıp ayrılmaması konusunda açtığı anket sonuçlandı. Kullanıcıların çoğunluğu Musk'ın görevi bırakmasını istedi.
Elon Musk'ın Twitter kullanıcılarına yaptığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 57.5'i platformun CEO'su olarak görevi bırakmasını istedi.Ankete yaklaşık 17.5 milyon kişinin katıldığı belirtildi.
122 milyon takipçisine anket yapan Musk, sonuca uyacağı sözünü vermişti. Tesla ve SpaceX'in CEO'su 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da yönetim sürecinde çok sayıda tepkiyle karşılaşmıştı.
Son Dakika › Dünya › Elon Musk takipçilerine 'Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?' diye sordu! Anketten hiç beklemediği bir sonuç çıktı - Son Dakika