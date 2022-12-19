Elon Musk takipçilerine 'Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?' diye sordu! Anketten hiç beklemediği bir sonuç çıktı

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Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın platformun CEO'su olarak görevden ayrılıp ayrılmaması konusunda açtığı anket sonuçlandı. Kullanıcıların çoğunluğu Musk'ın görevi bırakmasını istedi.

YÜZDE 57.5 GÖREVİ BIRAKMASINI İSTEDİ

Elon Musk'ın Twitter kullanıcılarına yaptığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 57.5'i platformun CEO'su olarak görevi bırakmasını istedi.Ankete yaklaşık 17.5 milyon kişinin katıldığı belirtildi.

SONUCA UYACAĞI SÖZÜNÜ VERMİŞTİ

122 milyon takipçisine anket yapan Musk, sonuca uyacağı sözünü vermişti. Tesla ve SpaceX'in CEO'su 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da yönetim sürecinde çok sayıda tepkiyle karşılaşmıştı.