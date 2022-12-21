"Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" anketi düzenledi, katılımcıların yüzde 57.5'i "Evet" dedi! Sonuçların ardından Elon Musk'tan şaşırtan sözler - Son Dakika
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"Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" anketi düzenledi, katılımcıların yüzde 57.5'i "Evet" dedi! Sonuçların ardından Elon Musk'tan şaşırtan sözler

21.12.2022 11:00

44 milyar dolar ödeyerek sosyal medya devi Twitter'ı satın alan Elon Musk, takipçilerine Twitter hesabı üzerinden "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" sorusunu yönelttiği bir anket düzenledi. Musk, anket sonucunda katılımcıların yüzde 57.5'inin CEO'luk görevini bırakmasını yönünde oy kullandığını görünce, "Bu işi üstlenecek kadar ahmak birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim!" açıklamasını yaptı.

Elon Musk, pazar günü Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti. Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanırken katılımcıların yüzde 57.5'i platformun CEO'su olarak görevi bırakmasını istedi. Bunun ardından platformun yeni patronundan bir açıklama geldi.

"BİRİNİ BULUNCA BIRAKACAĞIM"

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar ahmak birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim" ifadesini kullandı.

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YÜZDE 57.5 GÖREVİ BIRAKMASINI İSTEDİ

Elon Musk'ın Twitter kullanıcılarına yaptığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 57.5'i platformun CEO'su olarak görevi bırakmasını istedi.Ankete yaklaşık 17.5 milyon kişinin katıldığı belirtildi.

'Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?' anketi yaptıran Elon Musk sonuçlarının ardından ilk defa konuştu! Kararı şaşırtacak

SONUCA UYACAĞI SÖZÜNÜ VERMİŞTİ

122 milyon takipçisine anket yapan Musk, sonuca uyacağı sözünü vermişti. Tesla ve SpaceX'in CEO'su 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da yönetim sürecinde çok sayıda tepkiyle karşılaşmıştı.

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Son Dakika Dünya 'Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?' anketi düzenledi, katılımcıların yüzde 57.5'i 'Evet' dedi! Sonuçların ardından Elon Musk'tan şaşırtan sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" anketi düzenledi, katılımcıların yüzde 57.5'i "Evet" dedi! Sonuçların ardından Elon Musk'tan şaşırtan sözler - Son Dakika
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