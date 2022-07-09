44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!

09.07.2022 12:08

Elon Musk, dün Twitter'ın satış anlaşmasının birden fazla maddesini ihlal ettiği için 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekildiğini duyurdu. Twitter'ın Yönetim Kurulu Başkanı, bugün Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için dava açacaklarını açıklayıp "Delaware Mahkemesi'nde galip geleceğimizden eminiz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Elon Musk, Twitter'ın satış anlaşmasının birden fazla maddesini ihlal ettiği için Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

İHLAL OLDUĞUNU KANITLAYAMAZSA 1 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, açıklama yaparak 'satış anlaşmasının uygulanması' için yasal işlem başlatacaklarını belirtti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yapılan 95 sayfalık satın alma (birleşme) anlaşmasına göre Musk, Twitter'ın anlaşmayı ihlal ettiğini kanıtlaması gerekiyor aksi halde 1 milyar dolarlık bir ayrılık ücreti ödemek durumunda kalabilir.

MUSK: SPAM VE BOT HESAPLARIN ORANI YÜZDE 20

Musk, Mayıs ayında Twitter'dan 'sahte hesaplar (spam) ile yazılım ve programlar sayesinde oluşturulmuş (bot) hesapların' gerçek kişilere ait toplam hesapların yüzde 5'inden daha az olduğuna dair kanıt istemişti. Musk, ayrıca spam ve bot hesapların yüzde 20 kadar olduğunu ileri sürmüştü. Musk'ın avukatları Komisyona bir mektup göndererek; Musk'ın taleplerinin Twitter tarafından görmezden gelindiği, bazen haksız sebeplerle reddedildiği, bazen de eksik bilgi verildiğini ifade ederek "Bay Musk birleşme anlaşmasını feshediyor çünkü Twitter bu anlaşmanın birçok hükmünü esaslı ihlal ediyor, görünüşe göre yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunuyor" açıklamasını yaptı.

"MAHKEMEDE GALİP GELECEĞİMİZDEN EMİNİZ"

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı ve Co- CEO Bret Taylor bugün bir açıklama yaparak "Twitter Kurulu, Bay Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi kapatmayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor. Delaware Mahkemesi'nde galip geleceğimizden eminiz" dedi.

Twitter, 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk'a dava açıyor: Galip geleceğimizden eminiz
YORUMLAR
500
Elon Musk, Twitter'ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti Elon Musk, Twitter'ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti Musk'ın baskısı işe yaradı! Twitter tüm bot hesapları kapatıyor Musk'ın baskısı işe yaradı! Twitter tüm bot hesapları kapatıyor
Kaynak: DHA

Bret Taylor, Elon Musk, Delaware, Twitter, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu! - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 İslam düşmanı Geert Wilders'dan Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım: Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı
11:40 Savcı Sayan, akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığına tepki gösterdi: Devlet bunun hesabını sormalı
11:38 Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi
11:34 Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı!
11:33 Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti
11:31 Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
11:29 Milyonların merakla beklediği EYT'de takvim belli oldu! 2023'den itibaren kademeli emeklilik geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 12:23:23. #1.11#
SON DAKİKA: 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement